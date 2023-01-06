Прем'єр-міністр Японії отримав запрошення відвідати Україну [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну в ході свого європейського візиту.
Про це заявив секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
Запрошення було передано головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком послу Японії у середу, 4 січня.
"Японія підтримує громадян України і здійснює відповідні кроки як голову групи країн "Великої сімки" цього року", - заявив Мацуно.
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