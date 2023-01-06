Атаки рф напередодні Нового року: у Києві померла ще одна жертва [ Редагувати ]
У Києві померла ще одна жертва російського обстрілу 29 грудня. Про це пише Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.
Увесь цей час жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані.
Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.
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