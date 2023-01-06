Кораблі рф виведено в акваторії трьох морів: чи є ракетоносії [ Редагувати ]
Війська рф вивели 12 військових кораблів в акваторії трьох морів. Про це свідчать дані ВМС України.
Серед них є ракетоносії, всі вони дислокуються у Середземному морі.
За даними Військово-морських сил, росіяни вивели до Чорного моря один корабель. Зауважимо, що за останній тиждень окупанти не виводили на чергування в акваторію цього моря жодного ракетоносія.
Тим часом у Середземне море вийшли 9 суден, зокрема 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп 72 ракети.
В Азовському морі зараз знаходяться два ворожі кораблі.
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