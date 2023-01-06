США оголосили рекордний пакет допомоги для України [ Редагувати ]
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Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley.
Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Каріна Жан-П'єр на брифінгу.
"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - зазначила вона.
За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.
Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:
- додаткові ракетні системи HIMARS
- бронемашини HUMVEE
- бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP
- зенітні ракети Sea Sparrow
- легкі танки M2 Bradley
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