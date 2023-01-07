Різдво Христове: красиві привітання у віршах, прозі та картинках [ Редагувати ]
У суботу, 7 січня, відзначають одне з найважливіших церковних свят - Різдво Христове. У цей світлий день привітайте своїх рідних і близьких людей. А ми забрали для вас гарні привітання у прозі, віршах та картинках.
Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!
З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!
Від великого серця бажаю щасливого Різдва. Від свята і до свята зичу міцного здоров'я, особистого щастя і всіх земних благ! Хай Господь дарує щасливе майбуття і вірних друзів поруч. Бажаю реалізації всіх добрих задумів.
Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові і щасливі, хай настане такий довгоочікуваний переможний мир, а всі плани здійсняться у житті! Христос народився! Славімо Його!
Зі святом усю Вашу родину,
Хай погожою буде кожна днина!
Смачної куті і коляди у хаті,
Щоб родина вся була на щастя багата!
З Різдвом Христовим, друзі милі,
Щоб ми усі жили у мирі!
Хай радість панує у душі,
І будьмо щасливі всі!
Лунає дзвінка коляда,
Різдвяна зірка сяє з неба,
Хай повсюди буде доброта
І все, що для щастя треба!
по темі
6 січня, удень, що передує святу Різдва Христового, православні та греко-католики відзначають Різдвяний Святвечір
Ближче до вихідних, 7-8 грудня, в Україні зміниться погода, стане холодніше
У додатку "Дія" завершилося опитування, у якому українці відповідали, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня
Святкова атмосфера панувала протягом всього дійства. Для малечі навіть влаштували невелику виставу. Ось як це було!
Цьогоріч сімейне свято жителі США та Європи розділять з українцями. Сотні тисяч наших громадян по всьому світу сядуть за різдвяний стіл разом із родинами, які їх прихистили від війни.