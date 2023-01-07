Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За минулу добу українські захисники ліквідували ще майже пів тисячі загарбників, і тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення рф становила 110 740. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 3066 (+2) од.,
- бойових броньованих машин - 6125 (+1) од.,
- артилерійських систем - 2062 (+3) од.,
- РСЗВ - 431 (+0) од.,
- засоби ППО - 217 (+2) од.,
- літаків - 285 (+0) од.,
- вертольотів - 272 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0) од.,
- крилаті ракети - 723 (+0) од.,
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од.,
- спеціальна техніка - 182 (+0) од.,
Дані уточнюються, додали у військовому командуванні.
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