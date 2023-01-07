У Марселі посольство Туреччини закидали коктейлями Молотова [ Редагувати ]
Невідомі влаштували погром та закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини у французькому місті Марсель. Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 січня.
Про це повідомляє BFM TV.
Відомо, що подія трапилась близько 02:00 у 8-му окрузі міста. За словами свідків, четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі Молотова. Після цього вони відразу втекли.
Правоохоронцям вдалось затримати двох з них: одного на місці події, а другого - на площі Кастеллан. Ще двоє чоловіків змогли втекти. Їх розшукує поліція.
Пізніше виявилось, що затримані являються курдами. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.
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