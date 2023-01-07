Україна вступить до ЄС й НАТО після перемоги у війні - Пристайко [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
НАТО, є найкращим захистом для України, однак вступ у нього відбудеться лише після перемоги у війні проти росії.
Про це повідомляє посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Newsweek.
За словами Пристайка, Україна запропонувала Київський договір про безпеку як тимчасовий механізм забезпечення безпеки країни, поки наша країна просувається до членства Альянсу.
"Наша розмова з рештою світу - принаймні із західним світом - має бути дуже легкою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу і НАТО. І все", - сказав посол України в Британії.
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