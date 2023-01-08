Українцям із дітьми до 3 років збільшили виплати за програмою "муніципальна няня". З 2023 року замість 2282 грн щомісяця платитимуть 6700 грн.

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики.

Програмою "муніципальна няня" можуть скористатися ті сім'ї, у яких є дитина чи батько з інвалідністю першої, чи другої групи.

"Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.2022 № 1474 "Деякі питання соціального захисту дітей та сім'ї" визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо батько, опікунів є особою з інвалідністю І чи II групи", - сказано у повідомленні.

Уряд також ухвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Таким чином, сім'я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця одержувати 6700 гривень замість 2272 гривень.

Також ухвалою визначено механізм нарахування компенсації послуги залежно від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акта про надану послугу "муніципальна няня".

Що потрібно знати

Протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "муніципальна няня", повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.

Для цього потрібно подати відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення документи, передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 "Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною" дитиною до трьох років "муніципальна няня".

Які документи потрібно подати