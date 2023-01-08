Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, пошкоджені 8 багатоповерхівок (фото) [ Редагувати ]
Російські війська в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені 8 багатоповерхівок. Про це повідомив міста Олександр Гончаренко.
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