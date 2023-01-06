Окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську: що пошкоджено [ Редагувати ]
Фото: Укрінформ
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що російські окупанти 6 січня вже двічі вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області.
Він повідомив, що внаслідок атаки є влучання у приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють екстрені служби.
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