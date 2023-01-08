"В росії почалися внутрішні саботажі" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що за офіційними даними, у росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
У країні вже розпочалися внутрішні саботажі
Міністерство внутрішніх справ рф дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати.
Подоляк підкреслив, що у рф наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.
Дуже багато є конфліктів на території росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає.
Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у рф.
Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у рф. Це буде чудесний час.
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