Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що за офіційними даними, у росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

У країні вже розпочалися внутрішні саботажі

Міністерство внутрішніх справ рф дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати.

Подоляк підкреслив, що у рф наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.

Дуже багато є конфліктів на території росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у рф.