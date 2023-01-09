Microsoft припинить підтримку Windows 8.1 з 10 січня [ Редагувати ]
Американська корпорація Microsoft закінчить період підтримки операційної системи Windows 8.1 з 10 січня 2023 року. Це означає, що з цього часу буде припинено оновлення системи, а також не здійснюватиметься технічна підтримка.
Microsoft попереджає, що після 10 січня комп'ютери з Windows 8.1 стануть більш вразливими до атак і пропонує користувачам перейти на Windows 11.
Операційна система Windows 8.1 вийшла в 2013 році і стала однією з операційних систем Microsoft, яка зазнає найбільше критики: користувачі скаржилися на незручність і повільну роботу.
Через два роки вийшла Windows 10, яка стала одним з найуспішніших продуктів Microsoft - до березня 2020 року вона була встановлена на понад 1 млрд комп'ютерів. У цей час Windows 10 і Windows 11 встановлені більш ніж на 1,4 млрд пристроїв.
Раніше повідомлялося, що Microsoft випустить Windows 12 у 2024 році.
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