Microsoft повернула можливість завантажувати Windows у росії [ Редагувати ]
У росіян знову з'явилася можливість завантажувати операційну систему Windows на сайті її розробника, американської корпорації Microsoft, без VPN. Про це повідомляють "Известия".
Встановити можна як останню версію ОС - Windows 11 22H2, так і попередні варіанти - Windows 10, Windows 8.1. і Windows 7. Завантажити програмне забезпечення може будь-який користувач, однак активувати його без ключа не вийде.
Сторінка з завантаженням ОС справді відкривається у росії. Найвірогідніше, це коригування політики корпорації стосовно російських користувачів, які вже купили Windows.
Через геоблокування користувачам з рф було важко легально перевстановити ОС, купуючи новий комп'ютер або міняючи жорсткий диск.
Microsoft призупинила продажі та надання послуг у росії на початку березня у відповідь на збройне вторгнення в Україну. Проблеми із завантаженням Windows, а також із програмою Media Creation Tool (потрібна для оновлення операційної системи) почали виникати в середині червня.
У вересні стало відомо, що Microsoft не дає росіянам доступу до оновлення операційної системи з Windows 10 до Windows 11.
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