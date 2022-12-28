У росіян знову з'явилася можливість завантажувати операційну систему Windows на сайті її розробника, американської корпорації Microsoft, без VPN. Про це повідомляють "Известия".

Встановити можна як останню версію ОС - Windows 11 22H2, так і попередні варіанти - Windows 10, Windows 8.1. і Windows 7. Завантажити програмне забезпечення може будь-який користувач, однак активувати його без ключа не вийде.

Сторінка з завантаженням ОС справді відкривається у росії. Найвірогідніше, це коригування політики корпорації стосовно російських користувачів, які вже купили Windows.

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Через геоблокування користувачам з рф було важко легально перевстановити ОС, купуючи новий комп'ютер або міняючи жорсткий диск.

Microsoft призупинила продажі та надання послуг у росії на початку березня у відповідь на збройне вторгнення в Україну. Проблеми із завантаженням Windows, а також із програмою Media Creation Tool (потрібна для оновлення операційної системи) почали виникати в середині червня.

У вересні стало відомо, що Microsoft не дає росіянам доступу до оновлення операційної системи з Windows 10 до Windows 11.