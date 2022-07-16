Windows 11 ще не виповнилось і року, як Microsoft уже запланувала до виходу наступної версії Windows 12.

Нова політика софтового гіганта тепер зводиться до трирічного циклу випуску операційних систем. Це означає, що наступна версія Windows має вийти у 2024 році.

Раніше Microsoft відмовилась від своєї політики трирічного циклу з випуском Windows 10 у 2015 році. Тоді компанія віддала пріоритет ідеї Windows, як служби.

Новий підхід був такий: замість випуску нової версії операційної системи кожні три роки, Windows 10 просто оновлюватиметься двічі на рік, кожного разу отримуючи нові функції. Планувалось, що "десятка" буде "вічною", або як її описала компанія "остання версія Windows".

Раптові зміни планів

Все змінилося з раптовим випуском Windows 11 минулого року. Анонс 11-ї версії операційної системи весною був несподіваним, адже це повнісью перекреслило усі плани Microsoft. Разом із анонсом, компанія повідомила, що підтримка Windows 10 буде припинена у 2025 році.

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Окрім наступної версії Windows у 2024 році, Microsoft буде підтримувати Windows 11 в наступні роки.

Останніми місяцями виробник програмного забезпечення відходить від своєї початкової обіцянки великих щорічних оновлень для Windows 11, віддаючи перевагу постачанню основних функцій, "щойно вони будуть готові".

Що буде із оновленнями?

Очікується, що наступне велике оновлення – 22H2 – буде готове у вересні або жовтні 2022 року.

Microsoft також відмовилася від планів щодо масштабного щорічного оновлення 23H2 у 2023 році. Натомість компанія просто буде поступово наділяти Windows 10 та 11 окремими функціями у вигляді невеликих оновлень на протязі 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Microsoft взагалі планувала випустити Windows 10X для гібридних пристроїв із подвійним екраном. Але згодом проект був відмінений на догоду Windows 11.