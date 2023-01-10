В Івано-Франківську за народження дитини платитимуть від 20 000 гривень [ Редагувати ]
В Івано-Франківську будуть заохочувати народжувати дітей виплатами з міського бюджету. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові - то 50 000 гривень.
Мер Івано-Франківська повідомив, що дав доручення розробити відповідну програму і найближчим часом вона запрацює.
Про час, місце та умови подачі документів обіцяють повідомити додатково.
Зверніть увагу! Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.
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