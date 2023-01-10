В Івано-Франківську будуть заохочувати народжувати дітей виплатами з міського бюджету. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові - то 50 000 гривень.

Мер Івано-Франківська повідомив, що дав доручення розробити відповідну програму і найближчим часом вона запрацює.

Про час, місце та умови подачі документів обіцяють повідомити додатково.

Зверніть увагу! Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу!