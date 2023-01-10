Міжнародний Різдвяний фестиваль стартував в Івано-Франківську. Його проводять у місті вже понад десять років. Захід входить до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Через війну організатори довго вагалися - чи проводити "Коляду" цьогоріч. Врешті вирішили не зраджувати традиціям і колядувати задля перемоги.

Фестиваль різдвяних колядок відкривають два колективи - вокальний гурт "Я Маріуполь" та гуцульський ансамбль "Гуцулія". Лунає колядка "Нова радість стала".

Любов Терлецька, співорганізаторка фестивалю:

Це відкриття особливо трепетне і зворушливе, тому шо ми хотіли показати, що ми єдині із тими, кому зараз найважче. З нашими воїнами, з нашими людьми, які є на окупованих територіях.

Галина - переселенка з Мелітополя. Каже: коли вперше на репетиції заспівали колективом колядку, написану воїнами УПА ще в часи Другої світової, спершу подумали, що вона сучасна.

Галина Шепіль, учасниця колективу "Я Маріуполь":

Тому що дуже перекликлається із часом що зараз, з подіями, які зараз відбуваються. І коли ми її співали вперше, то навіть зі сльозами на очах.

Патріотичні колядки переважають у репертуарі кожного колективу, кажуть організатори фестивалю. А серед учасників - українські захисники, щоправда онлайн. Колядують бійці - просто з передової.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Я вважаю, що під час війни люди повинні дотримуватися своїх традицій ще більше як в мирний час. Це згуртовує людей. Показує нашу боротьбу проти загарбників. Як бачите, навіть хлопці з передової передають вітання.

Цьогоріч через війну дистанційно беруть участь у заході й колективи з-за кордону.

Любов Терлецька, співорганізаторка фестивалю:

Колективи в основному із вимушено переселених наших земляків. Які дуже в швидкий спосіб організувалися в колективи - діти, дорослі. І декілька місяців репетицій і вони підготували для нас колядки. Це Америка, Канада, Польщі, Австрії.

Любов - вона серед гостей фестивалю - зізнається: деякі колядки почула вперше. Від них - просто мурахи по шкірі.

Любов, гостя фестивалю:

Я тішуся, що відроджується наша Україна, і щоб скінчилася війна і щоб всі повернулися живі і здорові.

Фестиваль "Коляда на Мазлях" триватиме до чотирнадцятого січня. Загалом колядуватимуть півсотні колективів із різних куточків Прикарпаття.