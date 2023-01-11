Зеленський приїхав до Львова перевірити ситуацію на кордоні з Білорусією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни прибув до Львова. Про візит глава держави повідомив у соцмережах.
Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!
Під час робочої поїздки на Львівщину Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України, повідомляє Офіс президента.
Йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білорусією. Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, контрдиверсійні заходи, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують з Республікою, де царює лукашенко.
Володимир Зеленський заявив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки західних регіонів України:
Розуміємо, що, крім потужних заяв (лукашенки - ред.), ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях...
Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників.
Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.
Володимир Зеленський також ушанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами.
Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.
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