Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни прибув до Львова. Про візит глава держави повідомив у соцмережах.

Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!

Під час робочої поїздки на Львівщину Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України, повідомляє Офіс президента.

Йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білорусією. Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, контрдиверсійні заходи, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують з Республікою, де царює лукашенко.

Володимир Зеленський заявив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки західних регіонів України:

Розуміємо, що, крім потужних заяв (лукашенки - ред.), ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях...

Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників.