"Укроборонпром" налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін [ Редагувати ]
Державний концерн "Укроборонпром" налагодив за кордоном - в одній з країн-членів НАТО - серійне виробництво 82-мм мін. Про це повідомила пресслужба концерну.
Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні.
Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів - 70 од., а на відстані 15 метрів - 41 од.
У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств "Укроборонпрому", це 460, 140 та 69 осколків відповідно.
Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.
Наприкінці листопада "Укроборонпром" анонсував появу на фронті українських 152-мм снарядів.
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