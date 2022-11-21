Ловіть привіти, окупанти!: "Укроборонпром" анонсував появу на фронті українських 152-мм снарядів [ Редагувати ]
"Укроборонпром" анонсував "привіти" російським окупантам у вигляді снарядів калібру 152 мм власного виробництва. Відповідне оголошення державний концерн опублікував у соцмережах.
Ось вони, 152 мм нашої, української, люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато.
18 листопада в "Укроборонпромі" заявили, що вдалося налагодити виробництво боєприпасів натовського стандарту - калібру 122 та 152 міліметрів, а також 120-мм. Вони успішно пройшли всі випробування та успішно виготовляються.
Оборонному концерну вдалося розосередити виробничі потужності, зокрема у країнах-партнерах.
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