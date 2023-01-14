В 11 областях аварійно відключатимуть світло після ранкових ракетних ударів - Укренерго [ Редагувати ]
Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії в Україні нижче, ніж напередодні, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше - у ранкові та вечірні години. Це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі, нагадує "Укренерго".
До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби - з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення.
Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
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