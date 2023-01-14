Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії в Україні нижче, ніж напередодні, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше - у ранкові та вечірні години. Це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі, нагадує "Укренерго".

До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби - з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення.

Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Вранці 14 січня у Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Влада української столиці повідомила про влучання в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі. Там виникла пожежа.

Вибух російської ракети зафіксували у селі Копилів на Київщині. Ракета влучила в житлову забудову, ніхто не постраждав, але у будинках місцевих жителів вибило вікна.