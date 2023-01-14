У суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетою по селу Копилів, що у Київській області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - йдеться у його повідомленні.

За словами представника ОП, за попередньо інформацією, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Наразі на місці працюють екстрені служби.