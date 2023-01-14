Ракетна атака: у Києві пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Жителі Києва чують потужні вибухи. Трошки з часом у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Тим часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.
"Не ігноруйте повітряну тривогу", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні рано вранці вже чули вибухи в Києві та області, але повітряної тривоги не оголошували.
Тим часом заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про атаки на об'єкти критичної інфраструктури Києва.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Дніпровськрму районі.
"Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.
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