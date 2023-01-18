На борту гелікоптера, що впав у Броварах, було 9 людей. Причини авіакатастрофи поки не відомі. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

"У гелікоптері було дев'ятеро людей, всі вони загинули. Керівництво МВС летіло гелікоптером у відрядження в одну з "гарячих"точок", - повідомив Тимошенко.

Правоохоронці розглядають усі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах, внаслідок чого загинули щонайменше 18 людей, у тому числі керівництво МВС. Про це повідомляє генпрокурор Андрій Костін.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - написав він.

Костін зазначив, що справа знаходиться під його особистим контролем.

Трагедія сталася у середу вранці 18 січня. Інформацію про падіння вертольота поблизу дитячого садка підтвердила представник поліції Київської області Прянішнікова, також на місце події прибув начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Небитов.

За словами місцевих жителів, вони чули вибухи та бачили клуби чорного диму.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, під час трагедії у саду перебували діти та співробітники закладу, наразі усіх евакуювали.

Водночас глава поліції Ігор Клименко повідомив, що на борту гелікоптера перебувало керівництво МВС України, всі загинули.

На цей момент відомо про 18 загиблих, з них 3 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота. 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей.