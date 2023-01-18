ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний безпілотник [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили ворожий гвинтокрил Ка-52, а також експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 18 січня окупанти втратили в Україні 287 літаків і 276 гелікоптерів.
Нагадаємо, 17 січня ЗСУ знищили під Соледаром російський штурмовик Су-25.
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