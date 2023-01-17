ЗСУ під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 17 січня, збройні сили України в боях під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
В Повітряних силах заявили, що сьогодні близько 15:20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.
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