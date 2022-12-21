У Запорізькій області окупанти збили власний гвинтокрил Ка-52 (фото) [ Редагувати ]
У Запорізькій області протиповітряна оборона росіян збила власний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомили пропагандистські ресурси окупантів і підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Рашисти повідомили, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" "успішно приземлив" повітряний об'єкт у нічний час. Збитою ціллю виявився ударний гвинтокрил Ка-52 "Алігатор" окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 21 грудня окупанти втратили в Україні 282 літак і 267 гелікоптерів.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники збили два гвинтокрили Мі-8 противника.
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