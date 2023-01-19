Європарламент у четвер, 19 січня, більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до створення спецтрибуналу для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України.

Документ підтримали 472 депутати, проти проголосували 19, утрималися - 33.

Резолюції Європарламенту з зовнішньополітичних питань не є юридично зобов'язуючими, але інші європейські інститути мають прислухатися до думки євродепутатів. У документі зокрема йдеться:

Європарламент закликає ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою добиватися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування порлітичного та військового керівництва Росії та її союзників за злочини агресії проти України.

Депутати також закликали інституції Євросоюзу домагатися міжнародної підтримки ініціативи створення спецтрибуналу в Генасамблеї ООН, Раді Європи, ОБСЄ та G7.

Хоча точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише Володимира Путіна та політичного та військового керівництва Росії, але також Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі.

Депутати зазначили, що "підготовча робота зі спеціального трибуналу має розпочатися негайно". Зокрема, Єврокомісія та європейська зовнішньополітична служба мають надати підтримку в створенні тимчасової прокуратури.

Європарламент закликає ЄС та країни-члени, а також їхніх партнерів та союзників до обговорення правової можливості використання державних активів Росії як репарації за порушення Росією міжнародного права щодо України, включаючи потенційне позбавлення таких активів суверенного імунітету або обмеження такого імунітету у світлі грубого характеру таких порушень.

Європейська комісія наприкінці листопада виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.