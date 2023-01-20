Резніков з авіабази "Рамштайн" анонсував "чудові новини" для військових [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових.
Про це повідомляє в Twitter глава оборонного відомства.
Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.
"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", - зазначив Резніков.
При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" - "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".
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