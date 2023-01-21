У Броварах прощаються із загиблими в авіакатастрофі п’ятирічною Міланою та її мамою [ Редагувати ]
У суботу, 21 січня, у Броварах прощаються із загиблими в авіатрощі п’ятирічною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою.
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