Національне антикорупційне бюро провело обшуки та затримало на хабарі в $400 тисяч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Детективи затримали його під час отримання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

"Українська правда" з посиланням на джерела у Кабміні та правоохоронних органах повідомляє, що затримали Василя Лозинського.

У НАБУ повідомляють, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання та техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.

Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього - вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними компаніями. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду".

З травня 2020 року до листопада 2022-го Лозинський був заступником міністра розвитку громад та територій України. 3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій, і того ж дня Кабмін призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України". Лозинський став виконувачем обов'язків міністра.

Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський став його заступником.

Василь Лозинський

Міністерство інфраструктури після повідомлення про затримання Лозинського заявило, що його буде звільнено з займаної посади в.о. Міністра розвитку громад та територій України.