Кабмін звільнив заступника міністра Лозинського, якого спіймали на хабарі в $400 тисяч [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України 22 січня звільнив Василя Лозинського, затриманого на хабарі в $400 тисяч, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.
Глава Мінінфраструктури повідомив, що у кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.
При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої.
Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.
Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського.
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