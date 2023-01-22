Кабінет міністрів України 22 січня звільнив Василя Лозинського, затриманого на хабарі в $400 тисяч, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.

Глава Мінінфраструктури повідомив, що у кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.

При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.

Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського.