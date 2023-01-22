У неділю, 22 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дату проведення цьогорічних виборів на пост президента. Про це він сказав під час виступу перед молоддю в Бурсі, пише CNN.

Я дякую моєму Господу за вас, наші молоді брати, які будете нашими супутниками на виборах, які відбудуться 14 травня.

Зазначимо, раніше планувалося, що вибори в Туреччині пройдуть 18 червня.