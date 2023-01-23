Євросоюз готує новий удар по російській економіці. Проти країни-агресорки планують запровадити 10-й пакет санкцій. Приурочать його до річниці вторгнення країни-агресорки в Україну.

На які галузі російської економіки цього разу чекатимуть обмеження? І наскільки вони будуть болючими - Катерина Кравець з'ясовувала.

Заборона на інвестиції, санкції проти банків та дітей російських чиновників, а також призупинення сертифікації газпромівського газогону "Північний потік-2". Таке запровадили ЄС, США, Німеччина, Британія та інші країни іще 21 лютого - після офіційного визнання рф анексії окупованого українського Донбасу. За місяць після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну - у "чорному" списку опинилося понад сім тисяч нових фігурантів - російських громадян та компаній. Рф стала світовим лідером за кількістю накладених санкцій, обігнав навіть Іран.

Прагнучи занурити Україну в морок, холод і "середньовіччя" російська влада не усвідомлює, що ще більше "занурюється за залізну завісу" ізоляції від світу. Росія стала найбільш підсанкційною країною світу. Санкції - це хоч і повільний, але ефективний важіль впливу на країну-агресора.

Повільно та, втім, ефективно, 2022 року росія отримала 9 пакетів західних санкцій. Серед найболючішого - замороження активів російського Центробанку, відключення від системи міжбанківських платежів Swift, призупинення діяльності "Мастеркард" та "Віза". А також ембарго на імпорт російського вугілля та намір країн ЄС відмовитися від російської нафти.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, Бельгія, 4 травня 2022:

Ми пропонуватимемо заборонити всю російську нафту в Європі. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та нафтопродуктів. Ми подбаємо про те, щоб російську нафту поступово вивели з виробництва.

Відмовитися ж від російського газу виявилося легше, аніж припускали в Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, Франція жовтень 2022:

Ми вважали, що знадобиться кілька років для того, щоб замістити газ із росії. Але факт такий: нам знадобилося лише вісім місяців для того, щоб замістити дві третіх від загального обсягу постачання газу з росії. Ми здійснили масштабний перехід на інших закордонних постачальників газу, але це далося великою ціною. І для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, ми маємо вкладати кошти в розвиток власних джерел енергії, особливо відновлюваної.

Окрім російських енергоносіїв, Європа не сумуватиме за російськими авіакомпаніями та російськими туристами. Раніше звичний "шопінг у Мілані" тепер став для представників країни-агресорки не правом, а привілеєм. Під санкційний удар потрапив і сам володимир путін та його оточення. Російський диктатор намагається запевнити росіян, що від санкцій вони та російська економіка лише "зміцніють".

володимир путін, російський диктатор:

Как уже отмечалось, ее фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке минэконом развития, валовый внутренний продукт россии за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2 и одну десятую процента, тогда как предрекали нам и некороторые наши эксперты в стране, предрекали падение 10 и 15 и даже 20 процентов.

Під санкціями також російські ЗМІ, оборонні підприємства - концерн "Калашніков" та "Сухой" та енергетичні гіганти - "Роснєфть" та "Газпром". У Києві закликають Захід не спинятися.

О. Мошенець, заступник Голови Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України: