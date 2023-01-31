США можуть незабаром оголосити про нову військову допомогу Україні - Білий дім [ Редагувати ]
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Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє на брифінгу перший заступник прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.
Вона відмовилася коментувати вчорашню відмову президента США Джо Байдена надавати Україні винищувачі F-16, але нагадала, що її країна передає нашій значну кількість військової допомоги.
"Ми спрямовуємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми знаходимося в постійному контакті щодо їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро буде оголошено про додаткову допомогу у сфері безпеки", - додала Далтон.
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