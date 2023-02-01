У ЗСУ зробили важливу заяву про мобілізацію [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Україні можуть мобілізувати громадян, яких військово-лікарняні комісії визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я.
Про це повідомляє начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - сказав він.
Горбач розповів, що такі громадяни також можуть служити в установах та навчальних закладах Міноборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в інших небойових підрозділах.
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