"Здавати Бахмут ніхто не буде" - Зеленський [ Редагувати ]
Українські війська не виводитимуть з Бахмута на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.
Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо...
Ми вважаємо, розвідка і військові, що посилюватиметься тиск на сході нашої держави. росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс.
Раніше командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, залишають це місто.
Нагадаємо, 3 лютого нацгвардійці збили Су-25 в районі Бахмута.
по темі
Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку
У середу, 25 січня, стало відомо, що сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині задля збереження життя особового складу
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.
Військові рф, попри значні втрати, намагаються прорвати українську оборону на Донбасі
У п'ятницю, 3 лютого, окупанти обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси