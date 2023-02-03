Українські війська не виводитимуть з Бахмута на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.

Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо... Ми вважаємо, розвідка і військові, що посилюватиметься тиск на сході нашої держави. росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс.

Раніше командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, залишають це місто.

Нагадаємо, 3 лютого нацгвардійці збили Су-25 в районі Бахмута.