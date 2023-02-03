Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25. Ворожий літак був приземлений в районі Бахмута. Про це повідомляється у Facebook Нацгвардії.

Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення з позивним Партизан сказав:

2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено.

Також в Нацгвардії відмічають, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу і тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25