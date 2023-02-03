В Ізмаїлі затримали заступника командира батальйону Нацгвардії, який вимагав гроші у вдови загиблого героя [ Редагувати ]
В Ізмаїлі на Одещині силовики затримали заступника командира батальйону Національної гвардії, який вимагав "відкат" у дружини загиблого захисника. Про це повідомляє "Думская".
Він вимагав 10% (майже 1 млн грн.) від гарантованих державою виплат у вдови військового, який загинув у Маріуполі.
Чоловіка затримали на місці злочину під час отримання 150 тис. грн. За непідтвердженими даними, затриманому вдалося обдурити ще щонайменше чотирьох дружин загиблих воїнів.
Офіційно про затримання цього заступника командира батальйону Нацгвардії ані СБУ, ані ДБР не повідомляли.
Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про допомогу сім'ям загиблих військових: як отримати виплати та пільги.
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