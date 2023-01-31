Вдова загиблого Захисника України має право на пільги, визначені статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема, на 50-відсоткову знижку з оплати комунальних послуг. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Якщо ж дружина є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім'ю).

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про допомогу сім'ям загиблих військових: як отримати виплати та пільги.