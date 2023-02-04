"Українські військові освоїли керування танками Challenger 2" - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами. Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Великобританія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі територію.
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