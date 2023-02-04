США хочуть розгорнути в Японії свої ракети для стримування Китая [ Редагувати ]
США запросили у Японії дозвіл на розміщення своїх ракет Tomahawk для забезпечення в регіоні рівноваги сил із Китаєм.
Про це повідомляє Sankei Shimbun.
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що уряд США просить про розміщення в Японії ракет середньої дальності, які він планує розмістити на першому ланцюзі островів, включаючи Японський архіпелаг.
"Як кандидати згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, і крилата ракета наземного базування Tomahawk", - повідомляє видання.
Місце дислокації ще не визначено, проте представник японського уряду заявив, що "передбачаються Кюсю та інші місця". Також як метод розгортання розглядається, зокрема ротаційний метод патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.
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