США хочуть розгорнути в Японії свої ракети для стримування Китая

США запросили у Японії дозвіл на розміщення своїх ракет Tomahawk для забезпечення в регіоні рівноваги сил із Китаєм.

Про це повідомляє Sankei Shimbun.

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що уряд США просить про розміщення в Японії ракет середньої дальності, які він планує розмістити на першому ланцюзі островів, включаючи Японський архіпелаг.

"Як кандидати згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, і крилата ракета наземного базування Tomahawk", - повідомляє видання.

Місце дислокації ще не визначено, проте представник японського уряду заявив, що "передбачаються Кюсю та інші місця". Також як метод розгортання розглядається, зокрема ротаційний метод патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.