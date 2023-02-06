Землетрус у Туреччині: Ердоган зробив заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Туреччині оголошено національний семиденний траур у зв’язку з загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу.
Про це повідомляє в Telegram президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном", - написав Ердоган.
Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.
Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.
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