Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Так, у посольстві України було створено оперативний штаб. Залучені також можливості генконсульства в Стамбулі та консульства в Анталії. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Тим часом пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються.

Речник зазначив, що після отримання оновленої інформації дипломати будуть негайно інформуватиму рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.