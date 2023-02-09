Азотний холдинг ОSTCHEM Дмитра Фірташа напередодні весняної посівної знизив ціни на мінеральні добрива для аграріїв.

Як повідомили, у пресслужбі Group DF, до якої входить ОSTCHEM, з 1 лютого роздрібні ціни на найбільш затребувані мінеральні добрива в Україні знизилися на 2-4 тис. грн. Так, ціна на аміачну селітру знизилася до 35 тис. грн за тонну без урахування доставки; ціна на карбамід – до 36 тис. грн за тонну, ВАС – до 27 тис. грн за тонну, ціна на КАС склала 29 тис. грн за тонну продукції.

«Разом з аграріями OSTCHEM готується до весняної посівної. Ми бачимо, що через високі ризики та високі втрати через війну аграрії досі не сформували достатній запас мінеральних добрив. Тому Ostchem робить всі можливі кроки, щоб вчасно забезпечити аграріїв необхідним обсягом добрив та щоб посівна відбулась попри всі виклики. Ми запропонували ринку дуже конкурентоздатні ціни. У нас одразу всплеск продажів", - зазначає Олег АРЕСТАРХОВ, керівник департаменту корпоративних комунікацій Group DF.

Це унікальна ситуація, коли у період найвищого сезонного попиту ціни на мінеральні добрива знижуються.

Це стало можливим завдяки корекції ціни на газ, який займає до 80% у собівартості виробництва добрив. Ще одним чинником стало сезонне збільшення масштабів виробництва мінеральних добрив на українських заводах.

Як повідомлялось раніше, українські заводи-виробники мінеральних добрив, які входять до холдингу OSTCHEM, збільшили обсяги виробництва продукції перед весняною посівною. Зокрема, Черкаський "Азот" збільшив завантаження потужностей до 70%, а Рівнеазот – до 50%.

За даними Group DF, у 2022 р. обсяг споживання добрив українським ринком становив до 2 - 2,9 млн тонн. Найпоширенішими на українському добривами є аміачна селітра - 1 млн тонн, карбамід та КАС.

Найбільшим виробником мінеральних добрив в Україні є азотний холдинг OSTCHEM Дмитра Фірташа