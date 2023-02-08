Українські заводи-виробники мінеральних добрив, які входять до холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа, нарощують обсяги виробництва продукції перед весняною посівною.

Як повідомила "Подробицям" пресслужба Group DF, до якої входить холдинг OSTCHEM, Черкаський "Азот" збільшив завантаження потужностей до 70%, запустивши виробництво аміаку, аміачної селітри та карбаміду, а Рівнеазот – до 50%, запустивши цехи з виробництва аміаку, аміачної селітри та ВАС.

Збільшення обсягів виробництва пов’язане, насамперед, зі сплеском сезонного попиту аграріїв на мінеральні добрива напередодні весняної посівної.

"Це планове зростання виробничого завантаження наших заводів. Ми збільшуємо потужності, щоб закрити попит з боку аграріїв, які всупереч усьому налаштовані успішно провести весняну посівну. Навесні вноситься понад 70% усіх добрив, лютий та березень – це пік попиту. Усі необхідні цехи працюють", – зазначив Сергій ПАВЛЮЧУК, керівник азотного бізнесу OSTCHEM.

В Group DF наголошують, що збільшення обсягів виробництва має закрити нішу, утворену через скорочення постачання мінеральних добрив імпортерами в Україну. Ще один фактор, який спровокує високий попит на мінеральні добрива у найближчі місяці – зміщення термінів закупівлі мінеральних добрив аграрівями.

"Якщо раніше добрива на весняний посівний сезон закуповувалися у вересні-грудні, то зараз через високи ризики пік попиту змістився на грудень – березень. Це означає, що навантаження на виробничі потужності OSTCHEM у цей період буде колосальним", - зазначає Олег АРЕСТАРХОВ, керівник департаменту корпоративних комунікацій Group DF.

У 2022 році обсяг споживання добрив українським ринком становив: аміачна селітра – 1 млн тонн (імпорт – 330 тис. тонн); карбамід – 410 тис. тонн (імпорт – 225 тис. тонн); КАС-580 тис. тонн (імпорт - 190 тис. тонн).

У грудні 2022 року Group DF заявляла про очікуване зростання споживання добрив у 2023 році у розмірі 15-20%.