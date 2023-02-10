Україна повернула тіла 61 полеглого захисника [ Редагувати ]
У п'ятницю, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.
Нагадуємо, що для родичів захисників працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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