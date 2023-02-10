Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни. Про це повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода".

Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується.

У Міноборони Румунії заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла росії в Молдові Олега Васнецова, щоб вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови. Про це повідомив речник МЗС Молдови Даніел Воде.

Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно влияют жизнь на граждан Молдовы. Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, считаем их абсолютно неприемлемыми для нашего народа. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам и материальным потерям.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.