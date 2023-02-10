Україна - у фокусі. Рівно за тиждень у Німеччині почне свою роботу Мюнхенська конференції з питань безпеки. Про головні теми форуму, кого запросили, та про нового керівника конференції, який добре знається на українській тематиці - розкаже Тетяна Логунова.

Кордони поліції та прохід тільки по перепустках. Так за тиждень виглядатиме центр німецького Мюнхена. Тут, у п'ятизірковому готелі "Баварський двір" стартує щорічна конференція з питань безпеки - один із найавторитетніших міжнародних форумів.

Мюнхенська безпекова конференція - це свого роду індикатор, або, якщо хочете, барометр ситуації у світі. Чим вона гірша - тим більше уваги до цього майданчика. Адже у Мюнхені говорять винятковово про загрози, кризи, конфлікти та війни.

В останні роки "Баварський двір" став місцем і свідком ключових міжнародних подій. У 2007-му саме тут російський президент володимир путін виголосив промову, яку на Заході трактували як початок нової холодної війни. У 2015-му під час роботи форуму стало відомо, що Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петро Порошенко та володимир путін домовилися зустрітися у білорусі, щоб підписати угоду, відому як "мінську". В усі наступні роки - на полях форуму проходили зустрічі міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки". А в 2022-му в Мюнхені обговорювали стягування росією військ до кордону з Україною. Виступав й український президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

(лютий 2022 року)

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось із нас бреше.

Хто брехав - світ дізнався вже за кілька днів. Рік повномасштабної війни росії проти України - головна тема цьогорічного Мюнхену. У різних форматах - її обговорюватимуть усі три дні роботи форуму. Про це повідомив новий керівник конференції - відомий німецький дипломат Крістоф Хойзген.

Крістоф Хойзген, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки:

Конференція проходитиме у символічні дні - виповниться майже рік від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей форум стане для нас нагодою поговорити про те, де ми нині перебуваємо з огляду на цивілізаційний розлом, який спричинив володимир путін. Чи здатні ми захищати Устав ООН та міжнародне право.

У Мюнхені чекають сотні гостей - експертів з питань безпеки, міністрів закордонних справ та оборони, керівників міжнародних організацій, прем'єрів та президентів. Свою участь вже підтвердили віце-президент США Камала Гарріс, генсек НАТО Єнс Столтенберг, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, французький лідер Еммануель Макрон та президент Польщі Анджей Дуда. Останній, як повідомляють польські ЗМІ, з мюнхенської трибуни закличе Захід надати Україні бойову авіацію. А от російські урядовці - конференцію пропустять. Їх до Мюнхена не запрошували.

Крістоф Хойзген, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки:

Ми питали себе, чи треба запрошувати російську делегацію. І вирішили, що ні. Ми бачимо, що російський президент ні на йоту не змінює свою позицію. Він заперечує право України на існування і не відмовився від своїх загарбницьких цілей. Тому ми вирішили не запрошувати, наприклад, міністра Лаврова. Щоб він не використовував Мюнхен як майданчик для поширення російської пропаганди.

Хто представлятиме Україну - голова форуму не зізнався. Утім, подейкують, що планується численна делегація. У її складі, найімовірніше, будуть міністри закордонних справ та оборони.

Крістоф Хойзген - новий керівник Мюнхенської конференції, до слова, дуже добре знається на Україні та росії. У часи анексії Криму, агресії росії на Донбасі та підписання мінських угод - він був радником Ангели Меркель із зовнішньо-політичних питань. Таким собі сірим кардиналом, до думки якого канцлерка дослухалася. Після повномасштабного вторгнення росіі Хойзген, на відміну від своєї колишньою шефині, визнав - політика уряду Меркель щодо Росії була помилковою.