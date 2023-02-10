У Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина (фото) [ Редагувати ]
У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Про це повідомляє CNN Turk.
Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється.
Спочатку рятувальники витягли з-під завалів хлопчика, а потім його маму. Їх передали медикам. Їхній стан оцінюється як задовільний.
У Туреччині досі не можуть відшукати під завалами чотирьох українців. Вони зникли під час землетрусу в понеділок, 6 грудня.
Зоокерма, немає жодних даних про 27-річну українку Ілону Синицю. Вона перебувала в місті Іскендерун, район Хатай, вулиця Єлкен, у квартирі разом зі своїм хлопцем та його мамою.
Також немає даних про зниклу родину із Запоріжжя. 46-річна Юлія Петрова разом із 5-річним Матвієм Гладким та 10-річним Захаром Гладким винаймали квартиру в місті Антакья. До Туреччини вони приїхали у квітні, рятуючись від війни.
Нагадаємо, що найсильніший з 1939 року землетрус у Туреччині магнітудою 7,7 забрав життя понад 19 тисяч людей, ще майже 75 тисяч отримали поранення.
по темі
На п'ятий день після смертоносного землетрусу рятувальні роботи на південному сході Туреччини не спиняються ні на мить. В Одабаші - провінція Хатай - врятували семимісячне немовля. Попри шістдесят годин під уламками, дівчинка почувається добре.
Кількість загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів у Туреччині, які сталися 6 лютого, продовжує зростати
Велике горе охопило тисячі родин у Туреччині. Цілі міські квартали потужні підземні поштовхи стерли з лиця землі. У Туреччині оголошено тиждень жалоби за загиблими.
Чому ж країна, яка розташована в сейсмоактивній зоні не намагалася убезпечитися від землетрусів інженерно? І взагалі - чи можна уникнути таких катастрофічних руйнувань від землетрусів?
Руйнування - колосальні! Станом на зараз відомо про понад 12 тисяч загиблих у двох країнах, понад 50 тисяч поранених.
У Туреччині через 30 годин після обвалу будинку з-під завалів врятували матір з немовлям. Зараз жінка з дитиною в лікарні. Кількість загиблих під час землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 3,4 тис., постраждали понад 20,5 тис. осіб