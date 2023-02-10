У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Про це повідомляє CNN Turk.

Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється.

Спочатку рятувальники витягли з-під завалів хлопчика, а потім його маму. Їх передали медикам. Їхній стан оцінюється як задовільний.

У Туреччині досі не можуть відшукати під завалами чотирьох українців. Вони зникли під час землетрусу в понеділок, 6 грудня.

Зоокерма, немає жодних даних про 27-річну українку Ілону Синицю. Вона перебувала в місті Іскендерун, район Хатай, вулиця Єлкен, у квартирі разом зі своїм хлопцем та його мамою.

Також немає даних про зниклу родину із Запоріжжя. 46-річна Юлія Петрова разом із 5-річним Матвієм Гладким та 10-річним Захаром Гладким винаймали квартиру в місті Антакья. До Туреччини вони приїхали у квітні, рятуючись від війни.

Нагадаємо, що найсильніший з 1939 року землетрус у Туреччині магнітудою 7,7 забрав життя понад 19 тисяч людей, ще майже 75 тисяч отримали поранення.